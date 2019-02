Le Monde est un Village - LIVE Marina Cedro à Dinant - 14/02/2019

L'artiste argentine Marina Cedro nous emmène dans son univers poétique et fascinant, accompagnée par Sébastien Innocenti au bandonéon. Chanteuse magnétique, Marina est aussi compositrice, pianiste et danseuse. Profondément inspirée par le tango, elle en insuffle l’esprit dans ses créations en mêlant tradition et modernité. Elle nous emmène dans le Buenos Aires de son enfance le temps d’un concert placé sous le signe de l’amour, de l’humain, de la liberté... En direct et en public depuis le Centre Culturel de Dinant

Émission Le Monde est un Village