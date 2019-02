Le Monde est un Village - Bahdja - 12/02/2019

Le souffleur Manuel Hermia a multiplié les projets les plus divers, du jazz au rock, du classique aux musiques du monde en passant par les musiques méditatives d'Inde et du Moyen-Orient. Avec le violoniste algérien Kheir-Eddine MKachiche, ils explorent l'Algérie, source intarissable de rencontres culturelles et musicales entre l'Orient, l'Occident et l'Afrique profonde. Kheir-Eddine MKachiche et le bassiste François Garny sont nos invités, avant le concert de Bahdja au Senghor le 14/2. Zivot de Jaro Milko and The Cunbalkanics - Un zeste de Cuba , un autre des Balkans, une production suisse, des chants généreux et du groove : voilà quelques éléments de cette récente production qui sent bon le `Zivot', c'est ainsi que l'on nomme la Vie en langue tchèque.

