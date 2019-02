Le Monde est un Village - Refugees for Refugees : Tammam Al Ramadan et Simon Leleux / Alter Ethno...

Le flûtiste Tammam Al Ramadan et le percussionniste Simon Leleux font partie du projet Refugees for Refugees. Cette formation née il y a 2 ans, rassemble des artistes syriens, tibétains, pakistanais, irakiens, afghans ou belges. Ensemble, ils s’apprêtent à publier chez Muziekpublique un 2e album intitulé Amina. Ce disque s’inscrit comme un symbole d’une nouvelle vie pleine d’espoir et de détermination.



Alter Ethno de Oratnitza Réunion de six musiciens bulgares qui partager leur amour pour le folk avec des sonorités dub, hip-hop ou world… Avec l’inclusion de deux nouvelles chanteuses, Oratnitza nous offre sur cet album une multitude de styles musicaux et un son unique baptisé Ethnobass

Émission Le Monde est un Village