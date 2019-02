Le Monde est un Village - Anana Harouna - Kel Assouf - 08/02/2019

Kel Assouf est de retour avec un nouveau disque : Black Tenere. Enregistré en trio par le guitariste et chanteur Anana Harouna, le claviériste Sofyann Ben Youssef et le batteur Olivier Penu, ce nouveau répertoire sera présenté en concert le 14 février à l'AB. Nous en découvrons quelques plages en compagnie d'Anana. Bhumika de Toronto Tabla Ensemble - Des musiciens indiens installés au Canada sont à l'origine et à la finalité de ce 6e disque du Toronto Tabla Ensemble, alimenté notamment par le compositeur Ritesh Das. Traditions musicales et rythmiques du nord et du sud de l'Inde sont explorées avec une ouverture au groove ou encore au taiko japonais. Des percussions qui rythment assurément l'écoute. Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village