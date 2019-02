Le Monde est un Village - Alegrìa e Libertà / Gianmaria Testa - 05/02/2019

Alegrìa e Libertà Les chanteuses de Ialma ont travaillé sur un répertoire de chants de femmes avec la chanteuse italienne Lucilla Galeazzi. Avec Didier Laloy à l'accordéon, Carlo Rizzo aux percussions et Maarten Decombel à la guitare, elles explorent les côtes galiciennes et celles du Salento italien. La mer est en fil rouge de cette rencontre musicale féminine, éprise de liberté et de racines. Nous en parlons avec Marisol Palomo, Veronica Codesal et Lucilla Galeazzi Nouveau CD : Prezioso de Gianmaria Testa - Le musicien italien Gianmaria Testa nous a quittés en 2016. Auteur, compositeur, interprète mais aussi chef de gare, il laisse un vide immense. Un album posthume a été réalisé à partir de prises de son de travail. Prezioso se présente comme un ultime et précieux témoignage. Très émouvant aussi. Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village