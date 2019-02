Le Monde est un Village - Jean-Luc Thomas : Kerlavéo / Layla Mc Calla - 04/02/2019

Après l’Afrique et son projet Serendou, le flûtiste breton Jean-Luc Thomas s’intéresse au Brésil. Il est au micro de Didier Mélon micro ce lundi pour évoquer une nouvelle escapade musicale et humaine : l’album Kerlavéo, né d’une rencontre avec l’harmoniciste brésilien Vitor Lopes Capitalist Blues de Layla Mc Calla - Layla est de retour et c’est une excellente nouvelle! Juste après le dernier concert de sa tournée européenne, elle est retournée chez elle, à La Nouvelle Orléans, pour enregistrer des titres qu’elle interprète de façon impliquée et sensible. Avec sa voix, son créole, son violoncelle, elle nous livre une autre page de sa créativité Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Présentation : Didier Mélon

