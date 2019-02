Le Monde est un Village - Nouveautés - 01/02/2019

Abu de Abu Djigo and Friends - Il s'agit d'un album posthume, honorant la mémoire et la musique d'un être au sourire contagieux et animé d'une force tranquille. De son vivant et pour son premier album solo , Abu avait l'envie de se retrouver entouré de ses amis proches. Ils ont tenu à achever son projet. Avec Omar Ka, Baba Sissoko ou Seringe MC Gueye A Cry for the Revolution de Los Ruphay - Direction la Bolivie aussi ce soir avec ce disque qui célèbre les 50 ans du groupe Los Ruphay. Faune, flore des Andes sont ici approchées avec la conscience d'en prendre soin. Le tout livré en aymara ( langue indigène) et en espagnol. Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village