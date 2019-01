Le Monde est un Village - Le Chouette Festival ; And if you will come to me de Idan Raichel -...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Le Chouette Festival Le Chouette festival propose sa 3e édition ces 1er et 2 février au Jacques Franck de Saint Gilles. Au joyeux programme, entre autres, la très festive fanfare Les Taupes qui boivent du lait qui présentera son premier album. Le souffleur du groupe, Pierre Van Eerdewegh, nous rejoint, ainsi que Stan Bourguignon pour l’organisation And if you will come to me de Idan Raichel - Le musicien et producteur israélien propose ses nouveaux enregistrements imaginés en solo, avec son groupe ou avec des invités. Un disque, vous l’aurez compris, ouvert et multiple, mais le style et la couleur Raichel sont bien réalité Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village