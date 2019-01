Le Monde est un Village - Nouveautés - 25/01/2019

Kamale Blues de Harouna Samake: Le disque a été enregistré à Bamako au Mali , délivre des notes essentielles de kamale n'goni (luth d'Afrique de l'Ouest) mais aussi des voix, des percussions. Plus de 20 musiciens ont participé à cet enregistrement tantôt tendre, tantôt groove. Il s'écoute, il se danse Kieszeni Dolar de Sasiedzi: C'est la Pologne qui s'exprime ici avec un septet jeune, impliqué et motivé. Leurs centres d'intérêt tournent autour de traditionnels polonais mais aussi autour de mélodies irlandaises. La mer, les marins, la nature sont des thèmes visités par ces artistes. Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Présentation : Didier Mélon

