Le Monde est un Village - Reportage à La Réunion : rencontres musicales au Iomma - 24/01/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Reportage à La Réunion : rencontres musicales au Iomma Depuis Saint Pierre de La Réunion, Jean-Bernard Rauzer a enregistré et filmé plusieurs des artistes à l’affiche du dernier marché musical Iomma. Parmi eux, des musiciens réunionnais comme Tapkal (emmené par la fille du poète et musicien Alain Péters) ou Stranded Horse, mais aussi le groupe malgache Kristel et les Japonais de Oki Dub Ainu Band… Découvertes musicales assurées. Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village