Le Monde est un Village - Carte Blanche à Anne Niepold - 23/01/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Carte Blanche à Anne Niepold Avec son accordéon diatonique, Anne Niepold a déjà connu de belles et intenses expériences allant par exemple de la formule Deux Accords Diront à la collaboration avec le quatuor Alfama et le projet La La La (récemment diffusé dans Le Monde est un Village) en passant par l’univers judéo-espagnol de La Roza Enfloreze. Anne nous livre quelques-uns de ses choix et goûts vocaux et musicaux. Moments inattendus et surprises sont souvent au rendez-vous lors de cette ouverture de cœur et de discothèque Présentation : Didier Mélon

