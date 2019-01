Le Monde est un Village - Invités : Tristan Driessens et Robbe Kieckens / Lusafrica - 21/01/2019

Les deux musiciens sont complices dans différents projets illustrant notamment la musique ottomane classique. Leur dernier disque 'Blue Silence' nous offre la possibilité de savourer leurs oud et percussions dans une formule duo. Tristan Driessens et Robbe Kieckens sont dans Le Monde est un Village



L’album des 30 ans de Lusafrica – Le label Lusafrica s’intéresse à la culture lusophone en particulier depuis trois décennies. Au début de l’aventure, Cesária Évora a été une première ambassadrice; ont suivi ensuite des connexions avec le Mali, l’Angola ou Cuba



