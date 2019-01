Le Monde est un Village - Joëlle Strauss : Astor Klezmer Trio , We don’t Shoot de Dissidenten...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Joëlle Strauss : Astor Klezmer Trio Une touche de musique Klezmer, une autre d’Astor Piazzola, livrées par un trio composé de trois locomotives musicales : Christophe Delporte, Marc Grauwels et la violoniste et chanteuse Joëlle Strauss. Cette dernière sera à nos micros pour présenter ce nouveau projet, à découvrir en concert le 20/1 à Bruxelles We don’t Shoot de Dissidenten and Mohamed Mounir – Découvertes au programme avec ce disque de collaboration entre des musiciens allemands et le chanteur égyptien Mohamed Mounir. Nous nous plaçons donc sur les chemins reliant Berlin et Le Caire, mais pas que… Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village