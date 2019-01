Le Monde est un Village - CONCERT : Lucibela au Womex - 17/01/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde CONCERT : Lucibela au Womex Enregistré en Espagne, lors du dernier Womex, ce concert est livré par la charismatique Lucibela, chanteuse capverdienne impliquée dans la morna et la coladeira. Après avoir chanté dans les rues de son village puis dans des hôtels internationaux, la voici dans la cour des grands avec notamment une production de Toy Vieira, directeur musical de Cesária Évora. Une dizaine de chansons et une multitude de notes pour ce voyage musical. Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village