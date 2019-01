Le Monde est un Village - 20 bougies… - 16/01/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Depuis le mois de septembre, nous accueillons à l’occasion de la 20e saison du Monde est un Village, des musiciennes et musiciens qui rendent la vie plus belle. Séance de rattrapage ce mercredi avec quelques artistes qui nous ont ouvert leur cœur et leur Art. Dès mercredi prochain nous repartirons vers d’autres personnalités Présentation : Didier Mélon

