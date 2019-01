Le Monde est un Village - Invités : Ivan Paduart et Patrick Deltenre - 15/01/2019

Avant de faire connaissance avec de nombreuses scènes pour la présentation de leur nouveau disque Hand in Hand, Ivan Paduart le pianiste et Patrick Deltenre le guitariste poussent la porte du studio de La Première pour nous parler de ce nouvel enregistrement très complice. Carnaval Odissey de Dowdelin - C'est le travail d'un trio, un assemblage de jazz créole, de musique électronique, de percussions des Caraïbes. Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Présentation : Didier Mélon

