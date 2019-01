Le Monde est un Village - Francois Couturier / Camilla Barbarito - 14/01/2019

Le pianiste et compositeur français Francois Couturier a joué avec Anouar Brahem ou John McLaughlin, mais c’est avec la violoncelliste allemande Anja Lechner qu’il se produira en duo ce vendredi 18 janvier au Senghor à Bruxelles. Un concert qui s’annonce sensible et magique. Il est l’invité de Didier Mélon CD Sentimento Popolare de Camilla Barbarito Avec ce premier album, la chanteuse milanaise aborde sa passion pour le Sud du monde, pour l’Amérique Latine. Camilla Barbarito a collaboré avec de nombreux partenaires pour confectionner ce tableau sentimental Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde

