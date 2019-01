Le Monde est un Village - Cd « Melodias del silencio » ; Cd Shyam Rai du Bengale - 11/01/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Cd « Melodias del silencio » Le Trio Charivari est basé aux Pays-Bas mais a un grand intérêt pour d’autres territoires : Cuba, Venezuela, Roumanie, Bulgarie… et l’Argentine aussi. Traditionnels et reprises sont distillés par les amoureux de musiques latines et orientales. Cd Shyam Rai du Bengale Le Bengale est à l’honneur avec ce nouveau disque. Une compilation justement variée et pertinente qui a le mérite et l’avantage de nous ouvrir yeux et oreilles sur une proposition d’une partie du Monde souvent inconnue ou ignorée. Présentation : Didier Mélon

