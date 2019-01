Le Monde est un Village - CONCERT : Mohamed et Abdallah Abozekry ! - 10/01/2019

La même famille, le même pays d'origine, le même pays d'accueil mais des instruments différents... Mohamed et Abdallah sont frères, ont quitté l'Egypte pour la France. Depuis quelques mois ils ont entrepris d'œuvrer ensemble avec leur instrument respectif : l'oud pour Mohamed et le saz pour Abdallah. De belles couleurs enregistrées au festival autrichien de Glatt Und Verkehrt. Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village