Les voix seront à l'honneur ce soir dans Le Monde est un Village. Didier Mélon vous proposera un parcours entre différentes voix et différentes missions avec des voix qui maternent, qui cajolent, qui prient, qui racontent et qui bouleversent. Une expérience unique ! Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village