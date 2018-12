Le Monde est un Village - CONCERT Jean-Philippe Collard-Neven et Nasser Houari au Festival d’Art...

En août dernier à Huy, le pianiste Jean-Philippe Collard-Neven a proposé avec le musicien tunisien Nasser Houari un projet intitulé 'Un piano Djinn au Pays du Oud'. Ce duo piano-oud tout en subtilité a alterné compositions de l’un et de l’autre, pour le plus grand plaisir du public de l'Espace Saint Mengold... et pour les auditeurs du Monde est un Village ! Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

