Le Monde est un Village - CONCERT Trio Petrakis / Lopez / Chemirani au Festival d’Art de Huy -...

Le Trio Petrakis / López / Chemirani, réunion des musiciens et amis Stelios Petrakis, Efrén Lopez et Bijan Chemirani, nous a offert un moment magique au Festival d'Art de Huy. Nourris par la tradition ancestrale de leurs patries respectives, ils ont su s’enrichir d’autres courants musicaux et traditions tout en demeurant des artisans de l’esthétisme musical Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village