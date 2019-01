Le Monde est un Village - CONCERT Baul Meets Saz au Festival d’Art de Huy - 01/01/2019

Baul Meets Saz ou la belle rencontre du chanteur et joueur de saz Emre Gültekin avec le duo indien BrahmaKhyapa : Malabika Brahma (voix) et Sanjay Bhattacherjee (percussions). Un voyage épatant et universel entre les cultures et traditions musicales des Bauls du Bengale et des Alevis de Turquie. Pour leur prestation hutoise, les musiciens ont été rejoints par 3 invités… Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village