Le Monde est un Village - CONCERT Nebras au Festival d’Art de Huy - 28/12/2018

L'ensemble Nebras brasse les traditions musicales de Syrie, Turquie et Irak. Le ney de Tammam Al Ramadan, le violon de Shalan Alhamwy, le saz d’Emre Gültekin ou le quanun de Souhad Najem sont idéalement soutenus par les percussionnistes Simon Leleux et Robbe Kieckens. Un concert Carte Blanche proposé par Muziekpublique Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village