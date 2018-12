Le Monde est un Village - CONCERT Emmanuel Baily et Khaled Aljaramani au Festival d’Art de Huy -...

Le guitariste Emmanuel Baily multiplie les collaborations… en toute discrétion. Avec le joueur d'oud syrien Khaled Aljaramani et de nombreux invités, il a proposé au Festival d'Art de Huy 'Le Vaisseau d'Or', une ambitieuse et originale création, sous forme de dialogue entre musique française et musique syrienne actuelle. Découverte ! Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village