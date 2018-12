Le Monde est un Village - Daa Dee de Minyeshu,Putiferio de Mimmo Epifani - 13/12/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Au micro de Didier Mélon -Nouveautés Daa Dee de Minyeshu – A coup sûr, un album important pour la chanteuse éthiopienne basée à Amsterdam. Minyeshu aborde son vécu d’enfant adopté, la maternité, la sérénité. Le tout en amharique avec des chants ‘tizita’ (équivalent du blues, du fado portugais, de la saudade capverdienne ou du sevdah bosnienne) et en combinant des instruments traditionnels et occidentaux Putiferio de Mimmo Epifani – L’artiste italien Mimmo Epifani est un sacré personnage doublé d’un instrumentiste épatant. Il a notamment appris à jouer de la mandoline dans un salon de barbier, transmission assez habituelle à San Vito dei Normanni dans les Pouilles (sud de l’Italie). Cette nouvelle production du label Finisterre est chargée de lumineuses couleurs (copier-coller le descriptif du jour sur le site LP/émission/Le Monde est un Village)

Émission Le Monde est un Village