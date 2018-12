Le Monde est un Village - Ciac Boum : Julien Padovani et Christian Pacher ; K de Kalàscima -...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Ciac Boum : Julien Padovani et Christian Pacher De manière très organique, le trio français Ciac Boum distille ses joyeuses et harmonieuses vibrations, invitant le public à danser lors de bals folks. Julien Padovani et Christian Pacher sont nos invités ce mardi. Ils seront les formidables ambianceurs d’un prochain bal le 31 décembre à Gand… K de Kalàscima – Il est intéressant de constater que les musiciens du sud de l’Italie affichent, en particulier ces derniers temps, une réelle envie d’expérimenter certaines approches et collaborations allant de la tradition à la frénésie très moderne. C’est le cas avec ce 3e opus de Kalàscima ! Présentation : Didier Mélon

