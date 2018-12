Le Monde est un Village a 20 ans et énormément de souvenirs à partager. Ce mercredi, focus sur des artistes qui ont animé cet espace-temps. Des locomotives, des stars, des étoiles filantes, des musicien(e)s discret(e)s… diffusés entre 1998 et 2018 ! Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

