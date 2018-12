Le Monde est un Village - Direction Sud - 17/12/2018

Direction Sud Nous prenons la direction du Sud avec des latitudes qui incarneront forcément la chaleur, mais aussi la fête, la danse, sans oublier des dimensions plus orientales. Une diversité et une complémentarité surprenantes avec Owini Sigoma Band (Kenya), Enzo Avitabile (Italie), Marc Atkins (Australie), Kardeş Türküler (Turquie)… Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

