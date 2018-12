Le Monde est un Village - Nouveautés - 10/12/2018

How to swim in the desert de L'Attirail - Surréalisme, onirisme... et ska pour ce 12e album du groupe français L'Attirail sur lequel intervient le groupe algérien Sidi Bemol. Le compositeur et producteur Xavier Demerliac, très investi dans le rapport musique-image, aime créer des ponts entre tradition et modernité Istikrarli Hayal Hakikattir de Gaye Su Akyol - La chanteuse originaire d'Istamboul mêle influences anatoliennes et occidentales. Après 18 mois de tournée pour son album précédent, Gaye Su Akyol revient avec un 3e disque engagé mêlant claviers, beats électroniques et guitares rock avec le violon, l'oud ou le baglama. Un hymne à la liberté et à la résistance

Émission Le Monde est un Village