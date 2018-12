Le Monde est un Village - Reportage au Cap-Vert - 06/12/2018

Le Kriol Jazz Festival se tient chaque année à Praia au Cap-Vert et est précédé d’un important salon musical : l’Atlantic Music Expo. Envoyé spécial pour Le Monde est un Village, Jean-Bernard Rauzer s’est rendu sur l’archipel avec caméra et enregistreur. L’occasion de découvrir sous d’autres cieux les univers de Sara Tavares, Jupiter Okwess, Djazia Satour et Ilam : 4 portraits à découvrir en vidéo sur Auvio Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village