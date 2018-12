Le Monde est un Village - Focus Pays Basque espagnol / Susana Seivane - 03/12/2018

A l’occasion de la première édition de la Semaine du Pays Basque qui se tiendra du 7 au 15 décembre à Bruxelles, Le Monde est un Village se penche sur des artistes locaux : Kepa Junkera, Oreka Tx ou encore Benito Lertxundi Nouveauté : Fa de Susana Seivane – Nous restons en Espagne avec la chanteuse et joueuse de cornemuse, Susana Seivane. Huit années de silence et d’introspection ont nourri ce 5e album où la musicienne galicienne explore de nouveaux rythmes. La famille, la maternité, l’indispensable tradition, autant de thèmes qu’on retrouve dans son disque, sans doute le plus intime et personnel Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

