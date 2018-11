Le Monde est un Village - Nouveautés - 30/11/2018

From Nubia to Cairo de Ali Hassan Kuban : Depuis les années 80, Ali Hassan Kuban est un musicien qui compte en Egypte et dans la Région. En croisant plusieurs styles musicaux, il est arrivé à créer son propre style et ses sonorités si reconnaissables. Ce nouveau disque, disponible en vinyle et en CD nous permet de revivre quelques beaux moments créatifs proposés par ce souffleur au groove communicatif Serta de Mostar Sevdah Reunion : Sur des thèmes divers comme la recherche du bonheur, la proximité de la foi, la perte d'êtres chers, la beauté des roses, l'amitié ou l'amour, ces nouvelles compositions ont été enregistrées à Mostar et mixées à Amsterdam. Nous écouterons certaines d'entre elles en guise de découverte

Émission Le Monde est un Village