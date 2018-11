Le Monde est un Village - 20 bougies avec Marlène Dorcéna - 28/11/2018

Depuis l’arrivée de Marlène Dorcéna sur le sol belge, nous sommes plus proches de l’actualité d’Haïti et, profondément, de la culture vocale et instrumentale de son pays d’origine. La chanteuse rejoint Didier Mélon en studio pour parler des artistes ou des musiques qui l’ont accompagnée… et proposer sa programmation musicale aux auditeurs du Monde est un Village Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village