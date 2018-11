Le Monde est un Village - Nouveautés : Afro Groove Queen de Manou Gallo ; Ser de Urna and Kroke -...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Nouveautés Afro Groove Queen de Manou Gallo : La bassiste Manou Gallo est de retour avec un album de collaborations, avec des chanteuses de Zap Mama, mais aussi Manu Dibango, Patrick Dorcean ou Bootsy Collins. Toutes ces rencontres confortent la musicienne aux origines ivoiriennes dans un développement original soul-funk… sans oublier le groove ! Ser de Urna and Kroke : Ce nouveau disque est une expérience intéressante développée par Urna, l’une des voix qui représente si bien le chant de Mongolie, et Kroke, un très attachant trio instrumental polonais. Ensemble, ils ont développé une créativité, une écoute et une synergie prolongeant une harmonieuse préoccupation pour la nature Présentation : Didier Mélon

