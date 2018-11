Le Monde est un Village - Renaud Patigny : Black N White ; Nouveauté : What Heat de Bokanté and...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Renaud Patigny : Black N White Le pianiste Renaud Patigny nous présente le projet Black N White qu’il proposera en concert avec le pianiste afro américain Daryl Davis, très impliqué dans la lutte contre le racisme. Ce spectacle en deux parties explorera les racines du rock ‘n roll avant de rendre hommage à Chuck Berry. Un message de fraternité et d’espoir présenté ce jeudi 29 novembre à Jodoigne, puis à Mol et Anderlecht Nouveauté : What Heat de Bokanté and Metropole Orkest A la base de ce disque et de ce projet artistique, il y a le musicien américain Michael League, un ensemble orchestral des Pays-Bas dirigé par Jules Buckley et la chanteuse guadeloupéenne Malika Tirolien. Bokanté signifiant échange en créole, nous sommes ici au cœur d’une collaboration sans frontières à la croisée de plusieurs genres musicaux, avec le créole de Guadeloupe comme vecteur de liens. Chaud devant ! Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village