Le Monde est un Village - Musiques du Brésil ; Nouveauté : Mariachi Reyna - 23/11/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Musiques du Brésil Immersion au Brésil avec Zjakki Willems. Le pays vit des heures difficiles avec un changement politique conséquent et bouleversant. Nous prendrons néanmoins le temps d’apprécier les derniers enregistrements aux couleurs Bossa et ‘musique populaire brésilienne’ des artistes Joao Capdeville et Rodrigo Campos Nouveauté : Mariachi Reyna – Le label Smithsonian Folkways nous offre des enregistrements de ce groupe féminin qui a souvent servi de modèle et de référence à d’autres chanteuses et musiciennes. Nous retrouverons avec intérêt le travail récent de ces 11 interprètes qui rappellent la vitalité du genre mariachi populaire tant au Mexique que dans certaines localités américaines comme Los Angeles… Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village