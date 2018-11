Le Monde est un Village - Reportage au Festival Hide and Seek - 22/11/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Nous ouvrons une fenêtre sur quelques concerts captés dans le cadre du festival bruxellois Hide and Seek. Notre collaborateur Jean-Bernard Rauzer a installé caméra et enregistreur lors des prestations de Edra (Raphaël De Cock et Edwin Vanvinckenroye), de Justin Vali Trio et du duo très complice réunissant la chanteuse Anu Junnonen et l'accordéoniste Tuur Florizoone. Une illustration de talents vocaux et instrumentaux Présentation : Didier Mélon

