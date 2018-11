Le Monde est un Village - 20 bougies avec Kieran Fahy - 21/11/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Le violoniste irlandais a un jour choisi d'élire domicile en Belgique. Nous ne le regrettons pas, lui non plus ! Grâce à son partage et à son investissement, Kieran Fahy nous permet de nous rapprocher des musiques irlandaises et celtiques. Ce mercredi, il devient le programmateur du Monde est un Village. Sa Carte Blanche nous invitera à retrouver des musiciens légendaires et d'autres moins connus... Présentation : Didier Mélon

