Le Monde est un Village - Nouveautés :Oye Manita de Toto La Momposina ; The Long March du Trio...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Nouveautés Oye Manita de Toto La Momposina – L’histoire de Toto La Momposina est intimement liée à celle de son pays, la Colombie. A près de 77 ans, la musicienne est animée de toujours autant d’énergie et d’enthousiasme. Oye Manita nous offre une série de chansons enregistrées à Paris, Bogota, Bristol, Bath et Cold Ashton entre 1981 et 2001 qui vous rappellera certainement de beaux et intenses souvenirs The Long March du Trio Joubran – Les célèbres frères palestiniens sont de retour avec un 6e disque. Depuis 15 ans déjà, Samir, Wissam et Adnan arpentent le monde avec leur oud. Mélodie et poésie se croisent sur cet album, The Long March, qui propose également une collaboration avec le chanteur de Pink Floyd, Roger Waters. Identité, résistance, liberté, vie ! Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village