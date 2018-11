Le Monde est un Village - Noche de Charanguistas : Carole Stöcklin et Patricio Sullivan -...

Carole Stöcklin nous présente la Noche de Charanguistas, conçue autour du charango, instrument à cordes extrêmement prisé en Amérique Latine. Nous accueillons également Patricio Sullivan, l’un des musiciens qui s’y produira ce 24/11 au Théâtre Molière. Un même instrument, dans des propositions très différentes sur scène, et dès ce lundi dans Le Monde est un Village ! Diversity Makes Music : Marianne Poncelet Concert initié par la Fondation Yehudi Menuhin, Diversity Makes Music aura lieu ce mercredi à Bruxelles. L’occasion de proposer un voyage entre Est et Ouest, entre passé et présent afin de promouvoir une meilleure compréhension à travers la musique. Des artistes belges, syriens, libanais, turcs, grecs ou roumains seront présents à Flagey. Nous en parlons avec Marianne Poncelet

