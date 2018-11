Le Monde est un Village - Nouveautés : Colombo de Hervé Celcal ; Tablananda de Subhasis...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Nouveautés Colombo de Hervé Celcal – Pour ce 2e album, le pianiste martiniquais s’est nourri des cultures créoles pour composer 13 titres mélangeant les rythmes de la Nouvelle-Orléans, des Antilles ou de l’Île de La Réunion. Lorsque la passion et la créativité d’un musicien se rencontrent, cela donne de beaux paysages à découvrir et à imaginer. Tablananda de Subhasis Bhattacharya - Subhasis est le frère de l’incontournable joueur de slide guitare Debashish et l’oncle de la jeune vocaliste Anandi. La famille indienne Bhattacharya affiche avec ce nouveau disque du percussionniste (tablas) un carton plein et intéressant de productions tant instrumentales que vocales et toujours profondément mélodiques… Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village