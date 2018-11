Un concert électrisant à souhait avec la rencontre de l’Amsterdam Klezmer Band et ses interprétations mêlant tradition klezmer ou gypsy et musique de danses modernes avec le groupe hongrois Söndörgö, qui revisite la musique traditionnelle des Balkans et fait merveille avec ses instruments à cordes acoustiques. Un enregistrement réalisé au festival Glatt & Verkehrt (Autriche)

Émission Le Monde est un Village