Le Monde est un Village - 20 bougies avec Las Hermanas Caronni - 14/11/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon-20 bougies avec Las Hermanas Caronni A l’occasion de la vingtième saison du Monde est un Village, chaque mercredi est dévolu à des choix musicaux de différents interprètes. Ce mercredi, nous entrons dans l’univers de deux jeunes femmes aux origines argentines et italiennes. Respectivement violoncelliste et clarinettiste, Laura et Gianna Caronni sont aussi chanteuses. Nous les écoutons à la radio ce soir avant de les retrouver sur la scène du Centre Culturel de Dinant le 27 novembre

Émission Le Monde est un Village