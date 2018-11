Le Monde est un Village - Nouveautés - 13/11/2018

Incontri LIVE de Officina Zoè - Double CD pour ces Italiens du Salento qui partagent joie de la vie et ivresse de la danse. Officina Zoè s'ouvre ici à la rencontre avec le Mali de Baba Sissoko et Mamany Keita, mais aussi avec la Mongolie de Hosoo & Transmongolia, la Laponie de Mari Boine, la Turquie de Mercan Dede & Secret Tribe, ... Illuminations de Quentin Dujardin et Samuel Cattiau - Le projet Resonance du guitariste Quentin Dujardin, du contre-ténor Samuel Cattiau et du violoncelliste Matthieu Saglio se poursuit avec ce nouveau disque enregistré avec des invités : Léo Ullmann (violon), Doron David Sherwin (cornet à bouquin) et Bijan Chemirani (percussions)

