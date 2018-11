Le Monde est un Village - Souad Asla et Hasna El Bacharia / Orach de The Tannahill Weavers -...

Souad Asla et Hasna El Bacharia Deux femmes à notre micro : musiciennes et interprètes, Souad Asla et Hasna El Bacharia sont en Belgique ces jours-ci avec les Jeunesses Musicales, pour quelques concerts publics et dans les écoles de Wallonie et Bruxelles. Elles nous parleront de leur réalité artistique ancrée au sud du Sahara algérien Orach de The Tannahill Weavers Album anniversaire pour le groupe écossais qui partage depuis 50 ans son vaste répertoire de mélodies traditionnelles celtiques. Le disque réunit les musiciens actuels et d’anciens membres et constitue un lien patrimonial et historique. Extraits choisis entre passé et futur...

Émission Le Monde est un Village