Le Monde est un Village - Nouveautés, The Source d’Ali Farka Touré ; Alegria y el Canto de...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Nouveautés The Source d’Ali Farka Touré – L’un des musiciens essentiels du continent africain et du Mali en particulier, Ali Farka Touré a contribué à propager le Blues du Désert avec ses guitares acoustiques et électriques. En 1993, avec le chanteur Afel Bocoum, le percussionniste Hamma Sankare ou le joueur de congas Oumar Toure, Ali a enregistré l’album The Source, qui ressort ces jours-ci en vinyle. Un régal à se (re)partager Alegria y el Canto de Marta Gomez - La chanteuse espagnole a beaucoup voyagé ces dernières années. Au fil des concerts et des rencontres, Marta Gomez a entrepris des enregistrements avec différents vocalistes ou musiciens. 17 titres ont été regroupés dans un livre CD à la conception originale et à l’esprit naturel et dépouillé Présentation : Didier Mélon

