Le Monde est un Village - 20 bougies avec Moh Kouyaté - 07/11/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon-20 bougies avec Moh Kouyaté Guitariste et chanteur originaire de Guinée-Conakry, Moh Kouyaté possède des avantages et des intérêts certains comme son sens de la mélodie, des compositions et surtout un naturel désarmant. A l’occasion d’une Carte Blanche, il pousse la porte du studio avec l’envie de nous faire découvrir quels artistes ont contribué à éveiller son sens artistique et ses goûts musicaux concernant l’Afrique de l’Ouest et d’autres territoires

