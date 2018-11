Le Monde est un Village - Gansan : The African Way of Life / Mundo Melhor - 06/11/2018

Cela faisait quelques années que le groupe Gansan était dans une dynamique de création... Chose accomplie ! Leur nouveau disque est confectionné avec un équipage belge et des apports béninois ou burkinabé. Ludovic Jeanmart et Jean Gnonlonfoun seront nos invités avant un concert au Senghor le 10/11 Focus Compilation brésilienne Mundo Melhor (Vol. 1) : En provenance de Sao Paulo nous écoutons le travail de recherche, de collectage et d'enregistrement d'Alfredo Bello alias Dj Tudo. Depuis 2004, cet artisan de la musique se promène dans des communautés et des traditions du Nord-Est, du Sud-Est et du Nord. Les 14 premiers titres apparaissent enfin en 2018

Émission Le Monde est un Village