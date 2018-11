Le Monde est un Village - Emre Gultekin et Vardan Hovanissian : Karin - 05/11/2018

Les deux musiciens -l’un Turc l’autre Arménien- continuent leur travail commun au service de la mémoire, de la fraternité et de l’humanité. Avec leurs saz et doudouk , ils nous proposent 12 nouvelles compositions regroupées sur leur plus récent disque : Karin, comme l’ancien nom arménien de la ville d’Erzurum, située dans l’actuelle Turquie… Focus : Operette Volume 2 de Moussu T E Lei Jovents Le groupe marseillais nous livre ici un deuxième volume dédié aux opérettes populaires des années 30 et 40 dans la cité phocéenne. Un hommage contemporain au passé de l’entre Deux-Guerres et aux créateurs du Music-Hall marseillais : Scotto, Sarvil, Alibert…

Émission Le Monde est un Village